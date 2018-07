Pride Amsterdam eert zijn helden

‘Heroes’ is dit jaar het thema van Pride Amsterdam. De organisatie wil daarmee mensen in het zonnetje zetten die zich op allerlei manieren inzetten voor anderen, of deze helden en de mensen die worden geholpen nu wel tot LHBTI-gemeenschap behoren of niet.

Het negendaagse festival dat ieder jaar honderdduizenden bezoekers trekt, gaat zaterdag van start. Op die dag lopen naar verwachting duizenden mensen mee in de Pride Walk, een demonstratieve wandeltocht van het homomonument naar het Vondelpark in Amsterdam. Ook de rest van de week zijn er allerlei activiteiten zoals Pride at the Beach in Zandvoort, straatfeesten en concerten. Tijdens het eindfeest op de Dam treden voormalig Spice Girl Mel C en volkszangeres Willeke Alberti op.

De traditionele botenparade door de Amsterdamse grachten is volgende week zaterdag en staat in het teken van mensenrechten overal ter wereld. De boten van onder meer Amnesty International, Greenpeace en het College voor de Rechten van de Mens zijn daarom door de organisatie uitgeroepen tot ‘parels van de parade’. De boot van stichting Meer dan gewenst, die aandacht vraagt voor LHBTI’ers met een kinderwens en meervoudig ouderschap, is een van de nieuwkomers.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken) en staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) varen mee op de boten van hun ministeries. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven vaart mee op op de boot van de cast en crew van soapserie Goede tijden, slechte tijden. GTST doet voor het eerst mee. De soapies ijveren voor homoacceptatie, want volgens hen leiden scènes met LHBTI’ers in de serie nog te vaak tot commotie en boze reacties op Twitter.