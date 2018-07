Tienduizend adressen Gelderland zonder stroom

In diverse dorpen in het zuiden van Gelderland is donderdagavond de stroom uitgevallen. In totaal zitten meer dan 10.000 adressen zonder elektriciteit, meldt netbeheerder Liander. Het gaat onder meer om woningen en bedrijven in Druten, Appeltern, Maasbommel, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen en Batenburg.

Oorzaak is brand in een transformatorhuisje, meldt de veiligheidsregio. Het huisje staat in de buurt van het dorpje Puiflijk, dat net als de andere plaatsen die in het donker zitten in het Land van Maas en Waal ligt.

De website van Liander meldt 22.40 uur als verwachte eindtijd voor de storing.