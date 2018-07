Vuurwerkshow sluit Tilburgse kermis af

De kermis van Tilburg is zondag afgesloten met een ,,heel erg mooie vuurwerkshow”, zo liet een woordvoerster van de gemeente weten. ,,Het stond hier aan de kade van de haven tien tot vijftien rijen dik. De show was dit jaar innovatief, want hij werd opgevoerd in combinatie met een lasershow.”

Terugkijkend noemt de woordvoerster noemt de sfeer van de 452ste editie van het evenement ,,zonovergoten en relaxed”. Dat kwam ook terug in het historisch lage aantal aanhoudingen tijdens het zomerevenement: slechts zestien.

De kermis is in de loop der jaren uitgegroeid tot de grootste van de Benelux, met jaarlijks ruim een miljoen bezoekers. Behalve de kermisattracties rondom de Piushaven en in de Spoorzone omvatte het evenement ook een kermisexpositie, een Tirolerdorp, een braderie met circus, een zomercarnaval en een bierhal met muzikale optredens.

De oudste vermelding van de Tilburgse kermis komt uit 1567. Vermoedelijk was het een boerenkermis om het binnenhalen van de oogst te vieren. Het feest had destijds eind augustus plaats.