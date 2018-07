Bij een verkeersongeval in het Brabantse Herpen is een man om het leven gekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde op de snelweg A50. De auto kwam met flinke snelheid op de parallelweg terecht.

De weg is voor het onderzoek afgesloten. Over de precieze toedracht is volgens de politie nog weinig te zeggen. Het slachtoffer was een van de drie inzittenden van een auto. De andere twee inzittenden, een man en een vrouw zijn gewond geraakt.