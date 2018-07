Tulpenbollenwodka lijkt niet op La Tulipe-wijn

De flessen van Dutch Tulip Vodka lijken niet te veel op die van de wijnen La Tulipe van Chateau De La Garde, het bedrijf van Ilja Gort. Dat bepaalde de rechter in Den Haag maandag, in een door het bedrijf van Gort aangespannen kort geding. Hij wees de vorderingen van Chateau de la Garde af.

Op de flessen van de Katwijkse distilleerderij Clusius Heritage van de neven Bart Bouter en Joris Putman, prijkt het beeld van een tulp. Ook op de wijnflessen staat de bloem afgebeeld en volgens Chateau de la Garde lijken de twee veel op elkaar waardoor verwarring zou kunnen ontstaan. De rechter oordeelde echter dat het gebruik van het woord ‘Tulip’ of tulp om de waar te beschrijven voor iedereen vrij beschikbaar moet blijven.

Volgens de rechter is het in de branche gebruikelijk om de toegevoegde smaak of grondstof prominent op de fles te vermelden, in dit geval dus tulpen of tulpenbollen. Het is ook het element wat de wodka van Clusius Craft Distillers onderscheidt van andere wodka’s. ,,Bovendien is de naam en het logo van Clusius Craft Distillers op alle flessen duidelijk afgedrukt.” Omdat de schrijfwijze ook nog eens anders is, ‘Tulip’ in het Engels, ‘La Tulipe in het Frans, verwacht de rechter niet dat bij het publiek de indruk zal ontstaan dat een verband is tussen de twee dranken.

Dutch Tulip Vodka, gemaakt van biologische tulpenbollen, is sinds eind vorig jaar op de markt. La Tulipe bestaat sinds 1996. De wodka kost 48 euro of 295 euro per fles, is online verkrijgbaar en wordt onder meer geschonken in sterrenrestaurants. La Tulipe is voor minder dan 10 euro verkrijgbaar in supermarkten.