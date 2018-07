Voor 2 miljoen aan drugs in koffer Rotterdam

In een woning in Rotterdam-Zuid heeft de politie een koffer met drugs met een straatwaarde van zo’n 2 miljoen euro in beslag genomen. De politie hield het appartement in Zuidwijk in de gaten omdat er niemand stond ingeschreven, maar er wel aanwijzingen waren dat mensen met grote tassen in en uit liepen. ‘Onbewoonde’ appartementen worden volgens de politie wel vaker gebruikt om drugs of wapens op te slaan en door te verkopen.

Een 52-jarige man uit Colombia is aangehouden. In de koffer zat dertien kilo van het zeer verslavende crystal meth. In de woning werd ook een vuurwapen met geluiddemper en munitie in beslag genomen.