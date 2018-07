Kijker loopt niet warm voor Zomergasten

Met 352.000 kijkers is de nieuwe reeks Zomergasten (VPRO, NPO2) zondagavond matig begonnen. In de top 25 van de Stichting KijkOnderzoek nam de eerste aflevering met actrice en theatermaker Romana Vrede een zestiende plaats in.

Vorig jaar trok de eerste aflevering van Zomergasten 549.000 Nederlanders. Toen was schrijfster, columniste en microbioloog Rosanne Hertzberger te gast.

De komende weken schuiven voetbaltrainer Louis van Gaal, internetpionier Marleen Stikker, schrijver Pieter Waterdrinker, minister Eric Wiebes en psychotherapeut Esther Perel bij presentatrice Janine Abbring aan.

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok met 1,9 miljoen zondagavond de meeste kijkers, gevolgd door de slotetappe van de Tour de France (bijna 1,4 miljoen), de Avondetappe (1,25 miljoen) en Blue Planet II (850.000 kijkers).