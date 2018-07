Zaak over aanduiding herkomst voedsel

Voedselwaakhond foodwatch stapt naar de Reclame Code Commissie om te klagen over de aanduiding van de herkomst van groente en vruchten in de winkels van Albert Heijn en Jumbo. Naar aanleiding van recente verwarring van de herkomst van pruimen, deed de organisatie een steekproef. Daaruit bleek volgens een woordvoerder dat ,,veel te slordig met de wettelijke plicht over oorsprongsaanduiding wordt omgegaan”.

De organisatie zegt behalve bij pruimen ook fouten te zijn tegengekomen bij mango’s, paprika’s, pepers, granaatappels, spitskool, wortels, verschillende soorten appels en avocado.

Volgens foodwatch vinden veel consumenten de informatie over de herkomst van groente en vruchten vaak wel degelijk belangrijk en is het dus ernstig als de gegevens niet kloppen.