Reddingsschip Aquarius vaart weer uit

Na een maand te hebben stilgelegen gaat het schip Aquarius weer mensen in nood redden op de Middellandse Zee. Het reddingsschip zet woensdagavond koers naar de Middellandse Zee, meldt Artsen zonder Grenzen.

Volgens Aloys Vimard, projectcoördinator op de Aquarius, zijn er de afgelopen weken meer dan zevenhonderd migranten verdronken omdat er geen reddingsschepen meer zijn om ze op te pikken.

Italië en Malta weigerden eerder de Aquarius aan te laten leggen nadat het schip ruim zeshonderd vluchtelingen op zee had opgepikt. De migranten konden uiteindelijk in de Spaanse havenstad Valencia van boord. Daarna lag het schip meer dan een maand in de haven van Marseille. ,,Ons doel is niet veranderd, ondanks de politiek gevoelige situatie op de Middellandse Zee”, stelt Vimard. ,,We willen voorkomen dat mannen, vrouwen en kinderen verdrinken door ze naar een veilige plek te brengen, waar primaire basisbehoeften en rechten worden gegarandeerd.”