Boze Pool smijt sleutels en papieren in vijver

Een Poolse man heeft bij zijn arrestatie zaterdagavond in Dordrecht uit boosheid zijn autopapieren en sleutels in een vijver gegooid. Op het politiebureau slikte hij ook nog eens zijn trouwring in, meldt de politie.

De 43-jarige man, die volgens de politie onder invloed was, probeerde op de Dubbeldamseweg Zuid te driften. Daarbij belandde hij in de bosjes. De man weigerde mee te werken aan een blaastest, waarop hij werd aangehouden. Eenmaal op het politiebureau werden de agenten ,,voor van alles’’ uitgemaakt en bedreigd.

Ook op het bureau weigerde hij een alcoholtest. Zo’n weigering heeft verstrekkende gevolgen, waarschuwt de politie. ,,Een weigering wordt gelijkgesteld met een alcoholgehalte in de hoogste schaal.’’ De man mag zich binnenkort niet alleen voor zijn vrouw, maar ook voor de rechter verantwoorden voor zijn gedrag, voegt de politie fijntjes toe.