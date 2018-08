Scheveningen eert Zadkine

In Nederland kent bijna iedereen wel één werk van beeldhouwer Ossip Zadkine, namelijk het in 1953 onthulde oorlogsmonument De Verwoeste Stad in Rotterdam. Museum Beelden aan Zee in Scheveningen wijdt vanaf begin oktober vijf maanden lang een groot overzicht aan zijn werk: ‘Zadkine aan Zee’.

Het noemt hem op de eigen site een ,,meester van het modernisme, die samen met collega-kunstenaars als Picasso, Brancusi en Lipchitz voorgoed het gezicht van de westerse beeldhouwkunst veranderde.” Speciale aandacht belooft het museum in de duinen voor Zadkine’s band met Nederland ,,waar zijn verzamelaars en opdrachtgevers vaak ook zijn vrienden waren”.

Ossip Zadkine (1888-1967) werd geboren in Vitebsk in Wit-Rusland en vestigde zich in 1910 in Parijs. In de Tweede Wereldoorlog zat hij in ballingschap in de Verenigde Staten. ,,Het vermogen van Zadkine om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden, om steeds met nieuwe vormen te reageren op de veranderende wereld om hem heen, kenmerkt hem als een van de grootste kunstenaars van zijn tijd”, aldus het museum.

De tentoonstelling is onder meer mogelijk door de anderhalve ton die Beelden aan Zee ontving van de Turing Foundation, die musea wil helpen met hun internationale ambities.