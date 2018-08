Woningen Huizen enige tijd ontruimd om brand

De brandweer heeft in het centrum van Huizen (Noord-Holland) een aantal woningen ontruimd wegens een uitslaande brand in een pand in de Kerkstraat. Na ruim drie uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven, maar de brandweer verwacht nog wel enkele uren bezig te zijn met nablussen. De geëvacueerde bewoners konden rond 21.00 uur weer terug naar hun woningen.

Het pand met daarin vier winkels is zwaar beschadigd. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de belendende percelen.

De brand leidde tot veel rookontwikkeling. De toegangswegen naar het centrum van Huizen waren enige tijd afgesloten voor verkeer.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.