De politie gaat ervan uit de 54-jarige man die vrijdag dood in Alphen aan de Rijn is gevonden door een misdrijf om het leven is gekomen. Een woordvoerster zei maandag dat de politie tot deze conclusie is gekomen na sporenonderzoek.

Vrijdag zei de politie al dat de man onder verdachte omstandigheden was aangetroffen in een pand aan de Ondernemingsweg. Het is nog niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen.

De politie kon maandag geen nadere informatie geven.