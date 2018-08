Zomergast Van Gaal goed voor 777.000 kijkers

Zomergasten met Louis van Gaal is zondagavond gevolgd door 777.000 mensen. De voetbalcoach trok ruim twee keer zoveel kijkers als de eerste gast, actrice Romana Vrede (352.000).

De 66-jarige Van Gaal liet in het programma op NPO 2 weten dat het ,,voor 90 procent zeker” is dat hij stopt als coach. ,,Maar ik kan nog niet helemaal zeggen dat ik met pensioen ben”, hield hij een slag om de arm. In de Dag Top 25 van de Stichting KijkOnderzoek (SKO) staat Zomergasten op de vierde plaats, na het Journaal van 20.00 uur, de WK-finale waarin de hockeyvrouwen voor de elfde keer de titel wonnen en Studio Sport, alle drie te zien op NPO 1.

De komende zondagen ontvangt presentatrice Janine Abbring nog vier gasten: internetpionier Marleen Stikker, schrijver Pieter Waterdrinker, minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes en psychotherapeut Esther Perel.

Onderaan in de daglijst, op de 25e plaats, staat met 201.000 kijkers het verslag van de Canal Pride op NPO 1.