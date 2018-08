Brand Algarve: Nederlanders niet in problemen

Nederlandse vakantiegangers zijn voor zover bekend niet in moeilijkheden gekomen door de enorme natuurbrand die momenteel in de Algarve woedt. Grote reisorganisaties als TUI en Thomas Cook en de alarmcentrale van de ANWB hebben vooralsnog geen meldingen gekregen over ernstige problemen of evacuaties.

De bosbrand woedt in de heuvels bij Monique, zo’n 20 kilometer ten noordwesten van de Portugese badplaats Albufeira. Op sociale media verschijnen veel foto’s van toeristen die de donkere rookwolken gadeslaan vanaf het strand van Albufeira. ,,Smoke on the water”, schrijft een twitterende vakantieganger onder zo’n foto. De Algarve is een populaire vakantiebestemming onder Nederlanders.

Reisorganisatie Thomas Cook houdt voortdurend contact met de reisleiding ter plaatse, zegt een woordvoerster. Vooralsnog hebben de autoriteiten de situatie onder controle. ,,Daar moeten we op vertrouwen. Als het nodig zou zijn, gaan we uiteraard snel evacueren”, zegt een woordvoerster. ,,Mensen zien de branden wel in de verte, ook al is het kilometers verderop.”

Er komen wel wat telefoontjes binnen van bezorgde Nederlanders die zich afvragen of het nog wel verstandig is om richting Algarve te vertrekken. Tot nog toe krijgen ze te horen dat ze gerust kunnen gaan. Zulke telefoontjes kreeg ook de ANWB. Maar zowel op kantoor in Den Haag als bij het steunpunt in Barcelona kwamen geen meldingen over serieuze problemen.

TUI laat weten geen hotels aan te bieden in het gebied waar bosbranden woeden. Wel zijn excursies geannuleerd, laat het bedrijf weten. ,,Wij hebben onze gasten die in de Algarve verblijven over de branden ge├»nformeerd en hen geadviseerd het getroffen gebied te vermijden. Vanzelfsprekend houden wij de situatie nauwlettend in de gaten wat betreft de wind en het verloop van de branden om indien nodig maatregelen te nemen”, aldus de reisorganisatie.