Acteur Cor van Rijn overleden

De acteur Cor van Rijn is overleden, heeft zijn familie donderdag bekendgemaakt. Hij stierf afgelopen zaterdag in Amsterdam, 89 jaar oud.

De ingetogen spelende Van Rijn, geboren in Rotterdam, was jarenlang veelvuldig te zien in films en tv-series als Martijn en de Magiër, De Zevensprong, Uit de wereld van Guy de Maupassant, Het Bittere Kruid, De Mannetjesmaker en Rooie Sien, waarin hij de pooier Mooie Frans neerzette.

In 1977 vertolkte hij de hoofdrol in Een stille liefde, geregisseerd door René van Nie. Verder speelde hij onder meer in De Brug en Kind van de Zon.

Hij was ook actief als stemacteur, bijvoorbeeld voor de Nederlandse versie van de Walt Disney-film Frank en Frey, waarin hij Ouwe Sepp stem gaf.

Van Rijn was al geruime tijd in ruste.