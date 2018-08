Bestuurlijk topoverleg in Den Haag over Dille

De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft vrijdag overleg met de top van het Openbaar Ministerie en de politie over het overlijden van het PVV-raadslid Willie Dille. Ze wilde donderdag nog niet op dat overleg vooruitlopen: ,,Dat ligt in de schoot van morgen”, zei Krikke tegen het ANP.

,,Willie Dille gaf aan ontvoerd, verkracht en bedreigd te zijn. Dat zijn schokkende uitlatingen, die ze met mij heeft gedeeld en die ik zeer serieus genomen heb. Ik heb daarover toen gesproken met de politie, bemiddeld in het contact met de politie en er herhaaldelijk op aangedrongen dat ze aangifte zou doen”, zegt de burgemeester. Ze kon nog niet aangeven wanneer dit precies is geweest. ,,Dat heb ik even niet paraat. Ik heb de hele dag gereisd. Als er veel hectiek is, dan hoort de burgemeester er te zijn”, zei Krikke, die vanwege deze zaak is teruggekomen van vakantie.

Dille (53) maakte woensdagavond een eind aan haar leven. Ze kwam de dagen ervoor in het nieuws nadat ze op Facebook een filmpje had geplaatst waarin ze zei te zijn ontvoerd, verkracht en mishandeld door moslims. Ze zei ook dat de tot moslim bekeerde Haagse ex-PVV’er Arnoud van Doorn erachter zou zitten.

Die reageerde in eerste instantie niet inhoudelijk, maar zei wel aangifte wegens smaad of laster te overwegen. Na Dilles overlijden twitterde Van Doorn dat hij ,,ondanks alle commotie” geschokt was door haar dood. Hij sprak van een ,,trieste zaak”.