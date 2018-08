Auto rijdt terras op: vijf gewonden

Een 62-jarige automobilist is vrijdag aan het eind van de middag door nog onbekende oorzaak een terras op het Meiveld in Veldhoven op gereden. Volgens de politie raakten daardoor vijf mensen lichtgewond.

In het onderzoek naar de toedracht van het ongeval heeft politie de automobilist aangehouden, zijn rijbewijs is ingenomen.

De eerste indruk is dat er geen opzet in het spel is, meldt de politie. De vijf lichtgewonden krijgen medische hulp. Op foto’s is te zien dat een blauwgroene auto tegen een grote, oranje bloembak is gereden.