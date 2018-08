Drie arrestanten incident Arena nog vast

Drie van de zes personen die in Amsterdam zijn aangehouden wegens een opstootje zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA zitten nog steeds vast. De drie anderen zijn inmiddels weer op vrije voeten, zei een woordvoerster van de politie maandag.

Een steward in het stadion kreeg tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo een hartinfarct. De politie onderzoekt of er een relatie is tussen het opstootje op de tribune en het hartinfarct van de steward. Agenten willen weten of de steward door een supporter is belaagd en daardoor mogelijk een hartaanval kreeg. Op internet circuleren verhalen dat de man bij de keel zou zijn gepakt en geslagen zou zijn. De politie kan dit niet bevestigen en doet onderzoek.

Ajax meldde zaterdagavond dat de toestand van de steward stabiel was.