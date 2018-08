Verdachte vast in zaak Nederlandse fietsster

De man die vermoedelijk een Nederlandse vrouw heeft doodgereden in het Australische Melbourne, is opgepakt. De 26-jarige man werd maandag gearresteerd in het centrum van de stad, meldde de politie van de staat Victoria. Omstanders hadden de man herkend, nadat de Australische politie foto’s van hem had verspreid.

De 27-jarige vrouw fietste zondag door Melbourne, toen ze werd geschept door een automobilist in een gestolen auto. De bestuurder reed eerst tegen twee geparkeerde auto’s aan, waarna hij de vrouw raakte. Volgens ooggetuigen pakte de man nog wat spullen van de achterbank en maakte hij zich vervolgens kalmpjes uit de voeten. De auto bleek te zijn gestolen tijdens een gewapende roofoverval. De man wordt verhoord.

Het ongeluk gebeurde in een buitenwijk van Melbourne, de verdachte werd in het centrum van de stad gearresteerd. Het is niet bekend waar hij sinds het ongeluk verbleef. Mensen die de arrestatie zagen gebeuren, zeiden tegen Australische media dat de man een warrige maar rustige indruk maakte.