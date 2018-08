BuZa onderzoekt betrokkenheid Nederlanders

GENUA (ANP) – De Nederlandse ambassade in Rome en consulaat-generaal in Milaan zoeken uit of er Nederlanders betrokken zijn bij het instorten van de verkeersbrug in Genua. Daarbij zijn dinsdag tientallen mensen om het leven gekomen. Hun nationaliteit is niet bekend.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact te hebben met de Italiaanse autoriteiten. Mensen met hulpvragen kunnen terecht bij een speciaal telefoonnummer: +31 247 247 247.

Premier Mark Rutte leeft mee met de slachtoffers. Hij twittert: ,,Schokkende beelden van de afschuwelijke brugramp in Genua. Nederland leeft intens mee met ItaliĆ« en ons hart is bij slachtoffers en nabestaanden.”