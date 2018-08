Nederlander (19) omgekomen op Malta

Een negentienjarige Nederlander is woensdag op Malta door een ongeval om het leven gekomen. Hij werd in de middag geraakt door een jetski in St. George’s Bay, meldt de Times of Malta.

De jetski werd volgens de krant bestuurd door een andere negentienjarige Nederlander. Beiden verbleven in de plaats Sliema op Malta.

Mensen die toevallig in de buurt waren, hielpen de gewonde aan wal en verleenden eerste hulp. Maar hun inspanningen waren tevergeefs en de man stierf ter plaatse.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde de dood van de Nederlander door een ongeval met een jetski. De familie is inmiddels op de hoogte gesteld, zei een woordvoerder.