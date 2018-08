Motorscooter die wegreed na explosie gevonden

De Amsterdamse politie heeft vermoedelijk de motorscooter gevonden die in de nacht van dinsdag op woensdag na de explosie van een handgranaat bij een restaurant aan de Johan Huizingalaan is weggereden. Dat explosief ging af op straat, ter hoogte van bushalte Justus Lipsiusstraat. Er raakte niemand gewond, wel raakten het bushokje en voordeur van een pand beschadigd.

De scooter blijkt in april van dit jaar te zijn gestolen en voorzien van gestolen kentekenplaten. De politie houdt er rekening mee dat dit het vluchtvoertuig kan zijn.

In de nacht van woensdag op donderdag was er op de Amsterdamse Johan Huizingalaan in Slotervaart voor de vierde keer binnen enkele dagen een explosie. In de nacht naar dinsdag werd er een bedrijfspand van een schoonmaakbedrijf beschoten en aan de achterkant van het pand een explosief voorwerp op straat gelegd. In de nacht van zaterdag op zondag werd in die straat ook al een bedrijfspand beschoten.

De politie heeft nog geen idee wie erachter zit en is op zoek naar getuigen en behandelt deze zaken als aparte gevallen.