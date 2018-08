In Boxmeer woedt een grote uitslaande brand in een schoolgebouw. De brand brak rond 23.00 uur uit in een gymzaal van een school aan de Doctor Peelenstraat in de Brabantse gemeente.

Meerdere brandweerkorpsen zijn uitgerukt om de brand te bestrijden. Ook probeert de brandweer te voorkomen dat de vlammen overslaan naar een naastgelegen basisschool.