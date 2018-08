Naardermeer heeft extra zoet water nodig

Het Naardermeer heeft vanwege de aanhoudende droogte extra zoet water nodig. Ook de naastgelegen Ankeveense Plassen en de Spiegelplas krijgen te weinig water uit het IJmeer. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat daarom donderdag drie extra pompen in de Groote Zeesluis in Muiden plaatsen.

De waterstand in het IJmeer is zo laag geworden, dat water uit het meer niet meer vanzelf naar de Vecht stroomt. De pompen helpen daar nu bij. De Vecht levert vers water voor de natuurgebieden. Als die geen vers water krijgen, wordt het water troebel en ontstaat algengroei. Het zou volgens het schap jaren kunnen duren voor het water weer helder is. Deels beschermde dieren en planten sterven ondertussen.

Vorige week is al een tijdelijke dam in de Muidertrekvaart gebouwd om te voorkomen dat zout water vanuit het Noordzeekanaal in het Naardermeer zou stromen. Zout water zou het kwetsbare natuurgebied onherstelbaar beschadigen.

Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied in Nederland. De speciaal daarvoor opgerichte vereniging Natuurmonumenten kocht het plassengebied in 1906 om te voorkomen dat Amsterdam er vuil zou gaan storten. In het gebied leven onder meer otters, ringslangen, dassen en 75 soorten vogels.