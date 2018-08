Ex-topsporter bestraft voor groomen meisje

Oud-topsporter Alan V. is veroordeeld, omdat hij een toen vijftienjarig meisje heeft aangezet om tientallen naaktfoto’s en -filmpjes naar hem te sturen. De nu 41-jarige V. gebruikte een valse naam en deed of hij een jongen van achttien was. Het contact duurde enkele maanden en was in 2015.

De rechtbank in Den Haag veroordeelde V. donderdag voor grooming. Hij kreeg 31 dagen celstraf, maar daarvan zijn 30 dagen voorwaardelijk. Hij hoeft daardoor niet de gevangenis in. Ook kreeg hij 200 uur werkstraf. Bovendien moet hij het meisje 1200 euro schadevergoeding betalen. Hij mag geen contact zoeken met het slachtoffer en hij mag geen programma op zijn computer zetten om eventuele sporen uit te wissen.