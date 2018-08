95.000 mensen bekijken reuzen in Leeuwarden

Ruim 95.000 mensen hebben vrijdag de drie reuzenpoppen die in Leeuwarden ‘rondwandelen’ bezocht. Dat meldt de organisatie, die stelt dat de eerste dag van het driedaagse theaterspektakel vlekkeloos verliep.

Eerder op de dag waarschuwde vervoerder Arriva nog voor een langere reistijd. Er was zo veel belangstelling voor de reuzenpoppen dat perrons en treinen overvol waren. Reizigers meldden op Twitter dat sommige stations werden overgeslagen omdat de treinen vol waren.

De drie reuzenpoppen zijn van het Franse straattheatergezelschap Royal de Luxe en reizen door Europa. Verschillende keren bewegen de poppen zich in drie dagen tijd, tot en met zondag, door de Friese hoofdstad. Tijdens die wandeling wordt het verhaal verteld van een meisje dat op zoek gaat naar haar vader, een duiker, daarbij geholpen door de hond Xolo.

Hun wandeling door Leeuwarden is een van de hoogtepunten van het evenement Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. De Duiker is met 11 meter hoogte het spektakelstuk. De pop is 3 ton zwaar en er zijn veertig mensen nodig om hem 2 kilometer per uur te laten afleggen. Het Kleine Reuzenmeisje is 5,5 meter hoog en De Xolo-hond 3 meter.

De stad verwacht van vrijdag tot en met zondag rond de 400.000 bezoekers. Er worden extra lange treinen ingezet en bussen rijden vaker.