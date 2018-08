Veel rook door brand Brabants bedrijf

Een brand bij een installatiebedrijf in Bergen op Zoom heeft vrijdag behoorlijk wat overlast veroorzaakt voor de omgeving. Vanwege de vrijkomende rook werd de nabijgelegen A4 gedeeltelijk afgesloten en die afsluiting zorgde volgens de ANWB voor flink wat verkeersoverlast. Ook werd een NL-Alert verstuurd vanwege de rookontwikkeling.

De brand ontstond rond 17.00 uur bij het bedrijf aan de Oude Moerstraatsebaan. De rook trok ook over een nabijgelegen woonwagenkamp richting GGZ-instelling Vrederust. Mensen die in de buurt wonen of last hadden van de rook kregen het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

De brand is volgens de woordvoerder ontstaan tijdens het vullen van gasflessen, waarvan enkele zijn ontploft. De eigenaar van het bedrijf bracht ,,een flink aantal gasflessen” in veiligheid, maar liep daarbij wel een aantal brandwonden op. Ook twee andere mensen raakten lichtgewond.

De brand is via isolatie van buiten naar binnen gegaan. Iets na 19.00 uur meldde de brandweer dat de brand over was. Het pand heeft volgens de brandweer veel schade opgelopen.