Reuzenpoppen nog iets populairder dan verwacht

De reusachtige Franse poppen die dit weekend door Leeuwarden wandelden, zijn in totaal gadegeslagen door zo’n 425.000 bezoekers, zo schat de gemeente. Toeschouwers zagen vrijdag, zaterdag en zondag hoe een elf meter hoge duiker met een ouderwetse duikersklok, een hond genaamd Xolo (3 meter hoog) en een ‘klein reuzenmeisje’ van 5,5 meter zich een weg baanden door de Friese hoofdstad.

Daarmee was het nog iets drukker dan de gemeente vooraf had verwacht. Er werd vooraf gerekend op 400.000 bezoekers.

De drie reuzenpoppen zijn van het Franse straattheatergezelschap Royal de Luxe en reizen door Europa. Tijdens hun wandeling wordt het verhaal verteld van een meisje dat met hulp van een hond op zoek gaat naar haar vader, de duiker.

Het optreden was een van de hoogtepunten van het evenement Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Het spektakelstuk, de duiker, weegt 3 ton.

De gemeente meldt dat het evenement zonder noemenswaardige incidenten en in een goede sfeer is verlopen. Duizenden mensen die met de trein naar Leeuwarden waren gekomen, hadden wel pech met hun terugreis. Door een kapotte bovenleiding kwam het treinverkeer tussen Meppel en Zwolle stil te liggen. Reizigers waren op bussen aangewezen en later op de avond op treinen die mondjesmaat reden. Volgens een woordvoerder van de gemeente werd ,,over het algemeen begripvol gereageerd” op de treinperikelen.