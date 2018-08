Waterstofauto rijdt zijn eerste autorace uit

Een studententeam van de TU Delft is er voor het eerst in geslaagd om met een waterstofracewagen een officiële autorace uit te rijden. De duurzame Forze VIII nam het dit weekend in Assen op tegen benzineauto’s en kon volgens het team goed meekomen. ,,Dat dit nu eindelijk is gelukt, is voor ons een enorme overwinning”, zegt een woordvoerder van team Forze.

De wagen, volgens de bouwers de enige echte racewagen op waterstof ter wereld, nam deel in de laagste klasse van de zogeheten Supercar Challenge op het circuit in Assen. Ietwat verrassend lukte het de eerste dag om het hele uur op de baan te blijven. Op de tweede racedag viel de wagen door technische tegenslag uit.

,,De racewereld is toe aan verduurzaming”, legt de teamwoordvoerder de missie van het team uit. Met de Forze VIII willen de studenten aantonen dat het ook in de racerij mogelijk is om vervuilende brandstoffen in te ruilen voor duurzame alternatieven. ,,Liefst zouden we een hele competitie op waterstof zien, maar het is ook mooi om te laten zien dat we tegen benzineauto’s mee kunnen.”

De Forze VIII nam het onder meer op tegen BMW’s en tot racewagen omgebouwde Seat Ibiza’s en eindigde als zevende, van de acht.