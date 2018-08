De politie in Den Haag heeft in een portiek in de Antheunisstraat een zwaargewonde man aangetroffen. De politie kan niets zeggen over de aard van de verwondingen, maar sluit een misdrijf niet uit.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De identiteit van de man is nog niet bekend. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht en vraagt getuigen zich te melden.