25 jaar celstraf voor moord op voorbijganger

De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag de 33-jarige Quincy S. veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Tegen de man was een levenslange celstraf geëist. Volgens de rechter staat vast dat hij op 13 mei 2015 in De De Clercqstraat in Amsterdam-West een 25-jarige man heeft doodgeschoten. Het slachtoffer, Youssef el Kahtaoui, was een toevallige voorbijganger.

S. was kort daarvoor gewond geraakt bij een schietpartij in een nabijgelegen shishalounge, waar hij en een handlanger op zoek zouden zijn geweest naar een man die zij wilden liquideren. Buiten schoot hij met zijn kalasjnikov behalve op El Kahtaoui ook op een passerende tram. Kogels misten de passagiers op een haar na.

S. werd anderhalf jaar later aangehouden toen hij op weg was voor weer een andere moordexpeditie. Dankzij DNA op een kogel die hem had doorboord kon hij worden gekoppeld aan het dodelijke geweld in de De Clercqstraat.