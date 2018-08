Kaag hoopt Rihanna te spreken over onderwijs

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) hoopt zangeres Rihanna eind volgende maand in New York bij te kunnen praten over het Nederlandse onderwijsbeleid in ontwikkelingslanden. De Amerikaanse artiest vroeg maandag in een tweet aan Kaag en premier Mark Rutte om extra geld te stoppen in onderwijs in arme landen.

Volgens een woordvoerder van de bewindsvrouw moet de informele ontmoeting plaatsvinden als Kaag in New York is voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In de marge van deze bijeenkomst vindt ook een festival plaats van de organisatie Global Citizen die wordt gesteund door Rihanna. Daar hoopt Kaag de zangeres te spreken.

Onderwijs is voor Kaag een belangrijk thema. Ze gaat er extra geld in stoppen, maakte ze in mei bekend toen ze haar beleid voor de komende jaren presenteerde.

Global Citizen zet zich in om extreme armoede in de wereld uit te bannen.