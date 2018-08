Boe roepen tegen spookfietsers helpt

De proef op de Erasmusbrug in Rotterdam om het zogeheten spookfietsen tegen te gaan blijken te werken. Sinds juni is op de fietspaden van de brug de tekst ‘Roep boe tegen spookfietsers’ aangebracht. Het aantal spookfietsers is mede hierdoor met vijftig per dag afgenomen, laat de gemeente Rotterdam weten.

Dagelijks komt het gemiddeld 420 keer voor dat fietsers tegen de rijrichting in over de Erasmusburg rijden. Andere fietsers schrikken ervan als iemand met grote snelheid in hun richting naar beneden komen suizen op de eenrichtingsfietspaden.

Om paal en perk te stellen aan deze onveilige situatie heeft Rotterdam onder meer het boe roepen geïntroduceerd en een speciaal verkeerslicht neergezet dat ging branden als iemand de verkeerde rijrichting nam. Ook werden pijlen met de juiste rijrichting en een duimpje omhoog op het wegdek geschilderd. Het resultaat van de maatregelen was 11 procent minder spookfietsers per dag.

Op het Eendrachtsplein in de Maasstad had afgelopen zomer een experiment plaats om door rood fietsen tegen te gaan. Er werden afwisselend twee borden neergezet. Het ene wees op de risico’s, het andere op sociaal gedrag. Tegelijkertijd werden ruim 2600 fietsers geobserveerd, met en zonder borden. Bij het risicobord nam het aantal door rood fietsers met ruim 49 procent af, bij het tweede met 48,7 procent.

Later dit jaar volgen experimenten tegen het gebruik van de smartphone op de fiets en fietsen zonder verlichting, aldus de gemeente Rotterdam.