Podium van wereldklasse van Profwielerronde

Met een prachtige startlijst van de Technogroup Profwielerronde Etten-Leur kon een podium van wereldklasse niet uitblijven. Het was Tom Dumoulin die dankzij zijn eindsprint in de puntenwedstrijd in het klassement gele trui winnaar Garaint Thomas voorbij ging.

Chris Froome, Bauke Mollema, Steven Kruijswijk, Wout Poels en Primoz Roglic completeren de top 7. Bekijk de video’s op onze Facebookpagina.

Einduitslag heren

1 Tom Dumoulin 2 Garaint Thomas 3 Christopher Froome 4 Bauke Mollema 5 Steven Kruijswijk 6 Wout Poels 7 Primoz Roglic 8 Marco Minnaard 9 Sam Oomen 10 Twan Brusselman 11 Rob Ruijgh 12 Wim Stroetinga 13 Bram Tankink 14 Kjeld Nuijs 15 Marc Janssen 16 Reinier Honig 17 Jeroen Meijers 18 Martijn Budding 19 Youri Havik 20 Kevin Haest 21 Erik Jan Kooijman 22 Jarno Gmelich Meijling 23 Barry Markus 24 Luuc Bugter 25 Cyrus Pearo 26 Ronan van Zandbeek 27 Leon Koch 28 Dylan Bouwmans

Einduitslag dames