Dit jaar heeft recordaantal zomerse dagen

Het aanhoudende mooie weer heeft dinsdag een nieuw record opgeleverd. Kort voor 15.00 uur was het in De Bilt 25 graden en daarmee kwam de teller van het aantal officieel landelijke zomerse dagen dit jaar op 52, melden Weeronline en Weerplaza.

Het oude record zomerse dagen, waarbij de temperatuur in De Bilt op 25 graden of hoger uitkwam, stond op 51 en werd gevestigd in 2006. Dat record werd 12 augustus al geƫvenaard. Volgens de weerbureaus telt een jaar doorgaans 26 zomerse dagen. De deskundigen verwachten dat het nieuwe record de komende tijd nog wordt aangescherpt. Woensdag kan het in De Bilt 26 graden worden en hoewel het daarna koeler wordt, zijn er normaal gesproken in september ook nog wat zomerse dagen.

Juli had de meeste (21) warme dagen, gevolgd door de maand mei (dertien). Vooralsnog staat de teller voor augustus op negen zomerse dagen.