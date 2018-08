Dader steekpartij huisartsenpraktijk gezocht

De politie is naarstig op zoek naar een 34-jarige verdachte die betrokken was bij een steekincident in een huisartsenpraktijk in Loosdrecht. Daardoor raakte dinsdag een huisarts gewond, zo heeft de politie bevestigd. Zijn identiteit is intussen bekend.

De voortvluchtige man wordt verdacht betrokken te zijn bij het steekincident in de huisartsenpraktijk aan de Eikenlaan. Een jongen die net van de tandarts kwam reageerde op hulpgeroep en ontzette de huisarts. De vermoedelijke dader sloeg op de vlucht.

Een per helikopter gearriveerde trauma-arts heeft de huisarts met de ambulance naar het ziekenhuis begeleid. Daar wordt hij behandeld aan zijn verwondingen.