Rutte: komende weken kijken naar koopkracht

Het kabinet wil de komende weken kijken of de koopkrachtplaatjes voor volgend jaar nog wat beter kunnen worden gemaakt. Dat zei premier Mark Rutte dinsdag na afloop van een sessie met zijn kabinet in het Catshuis. Welke groepen hij in gedachten heeft, of wat voor maatregelen, hield de premier voor zich.

Het Centraal Planbureau presenteerde deze maand de economische vooruitzichten voor volgend jaar. De meeste mensen gaan er volgend jaar in koopkracht op vooruit, maar voor mensen met een uitkering is die stijging het kleinst. Een deel van die groep zal er zelfs wat op achteruit gaan.

,,We zijn aan het kijken hoe we de cijfers verder kunnen verbeteren”, aldus de premier. In detail trad Rutte echter niet. ,,Hierbij laat ik het nu, anders heb ik morgen de voorzitter van de Tweede Kamer aan de lijn”, zei Rutte lachend. Kamervoorzitter Khadija Arib heeft het kabinet al meerdere keren op de vingers getikt omdat informatie eerder bij de pers belandde dan bij de Tweede Kamer.