Auto zorgt voor brand in gemeentehuis Bemmel

In het gemeentehuis van Lingewaard in de Gelderse plaats Bemmel is brand uitgebroken nadat een auto naar binnenreed. De brand was rond 03.00 uur onder controle, maar het pand heeft ernstige schade opgelopen.

Of de auto met opzet het gemeentehuis binnenreed is niet bekend. Daar doet de politie nog onderzoek naar.

,,De auto vloog in brand nadat die het pand binnen was gereden”, zegt de woordvoerder van de brandweer. ,,We kregen de brand snel onder controle, maar het vuur, de rook en het water hebben voor ernstige schade gezorgd. We zijn nu nog bezig om alle rook zo snel mogelijk uit het pand te krijgen.”