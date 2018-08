Van der Weijden zwemt 3,5 miljoen euro bijeen

De zwemtocht die Maarten van der Weijden de afgelopen dagen maakte langs Friese steden heeft tot nu toe ruim 3,5 miljoen euro opgebracht. De zwemmer maakte het bedrag dinsdagavond bekend in het tv-programma Laat op één (NPO 1). Het betekent dat er in één dag een miljoen euro is bijgekomen. Het geld gaat via KWF Kankerbestrijding naar elf speciale projecten.

Hoewel Van der Weijden zijn elfstedenzwemtocht voortijdig moest staken, werd hij maandagavond in Leeuwarden gehuldigd. Op dat moment stond de teller op ruim 2,5 miljoen euro.

Naar het tv-verslag van de elfstedenzwemtocht op NPO 1 keken maandagavond 1,4 miljoen mensen.