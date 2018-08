Kroon blijft gewoon bij Defensie

Bij Defensie waren ze niet echt blij met alle rumoer de afgelopen tijd rond Marco Kroon, de drager van de Militaire Willems-Orde. Hij zocht eerder dit jaar de publiciteit met een verhaal over een incident in Afghanistan waarbij de majoor in 2007 een Talibanstrijder zou hebben gedood, zonder dit te melden.

Onderzoek van het Openbaar Ministerie bood geen definitief uitsluitsel. Minister Ank Bijleveld en Kroon hebben woensdag met elkaar over deze en andere zaken gesproken, bevestigt een woordvoerder van Defensie een bericht in De Telegraaf.

Hij wil alleen kwijt dat het een ,,goed gesprek” was. Kroon blijft op zijn huidige post bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Ook zal hij volgende week aanwezig zijn op het Binnenhof als vlieger Roy de Ruyter de Willems-Orde krijgt.

Het verhaal van Kroon zorgde voor veel commotie. Na zijn verklaring begin dit jaar werden uit veiligheidsoverwegingen commando’s teruggehaald uit Afghanistan. Ook riep een aantal commando’s Kroon op zich niet meer uit te laten in de media over de gebeurtenis in 2007.