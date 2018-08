Mysteryland viert jubileumeditie

Danceliefhebbers van over de hele wereld verzamelen zich dit weekeinde weer op het Floriadeterrein in de Haarlemmermeer voor Mysteryland. Dit jaar wordt het festival extra feestelijk gevierd: het oudste en grootste elektronische muziekfestival van Nederland vindt voor de 25e keer plaats.

Deze keer zijn vermoedelijk geen insmeerteams en waterpistolen nodig. Aan poncho’s zullen de bezoekers meer hebben. De weersverwachtingen zijn niet heel gunstig, maar dat zal de ruim 100.000 festivalgangers vermoedelijk niet tegenhouden.

Voor de 17.500 kampeerders begint het feest vrijdag al met een speciaal podium op de camping. Onder anderen Fedde Le Grand, Nicky Romero, Lucas & Steve en Sander van Doorn draaien warm voor de rest van het weekeinde.

Mysterylanders kunnen hun lol op want voor ieder is er weer wat wils. In totaal zijn er zeventien podia en treden er zo’n driehonderd artiesten op. Blikvangers zijn onder anderen Hardwell, Alesso, Sunnery James & Ryan Marciano, Fatboy Slim en Paul van Dyk. Ook Sam Feldt is van de partij na een maandenlange revalidatie vanwege een scooterongeluk. Axwell & Ingrosso sluiten op zondagavond af.