Moordenaar Lennon voor 10e keer nul op rekest

De moordenaar van John Lennon heeft opnieuw geen toestemming gekregen voor vervroegde vrijlating. Het is inmiddels de tiende keer dat Mark David Chapman een verzoek daartoe indiende en geweigerd zag.

In de Verenigde Staten beoordeelt een speciaal comité van specialisten of voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk is. ,,Het panel heeft vastgesteld dat uw vrijlating onverenigbaar zou zijn met het welzijn en de veiligheid van de samenleving”, aldus het comité in een brief aan Chapman.

De Beatles-zanger werd in 1980 doodgeschoten voor zijn appartement in New York. Chapman werd daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar tot levenslang. Dat betekent dat hij sinds het jaar 2000 om de 2 jaar een verzoek tot vervroegde vrijlating mag indienen.