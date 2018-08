Reuzenontbijt begin van Roze Jaar

Ruim tweeduizend mensen kunnen zondag achter een ontbijttafel kruipen die als een slinger door de Venlose binnenstad loopt. Daarmee wordt het startsignaal gegeven voor het Roze Jaar, de periode voorafgaand aan Roze Zaterdag, die op 29 juni 2019 in de Limburgse stad plaatsvindt. Deelnemers kunnen vanaf het Nolensplein tot het Flujasplein aanschuiven voor onder meer een krentenbol en een kopje koffie.

Roze Zaterdag is een jaarlijks feest van homo’s en hetero’s, transgenders en seksuele minderheden, waarbij acceptatie en tolerantie centraal staan. Sinds 1977 wordt het evenement ieder jaar in een andere stad georganiseerd. Het evenement is dit jaar voor het eerst ook gelijktijdig in Duitsland. Vanwege het thema ,,grenzeloos¨ besloot de organisatie van het Roze Jaar het evenement samen met het Duitse Krefeld, de zusterstad van Venlo die zo’n 45 kilometer verderop ligt, te organiseren. Beiden noemen zich een jaar lang Roze Hoofdstad en vieren feest onder onder de tweetalige slogan ‘Ik ook van jou/So wie du’.

Met het enorme ontbijt willen de initiatiefnemers laten zien dat Roze Zaterdag geen exclusief feestje is voor mensen uit de LHBT-gemeenschap. ,,Acceptatie en tolerantie zijn belangrijk voor iedereen die een minderheid is. Bovendien is het iets wat je samen doet”, zegt een woordvoerder namens de organisatie.

Na het ontbijt is er een officieel openingsmoment van het Roze Jaar, met onder andere live-muziek en een fototentoonstelling. Tot Roze Zaterdag in juni 2019 volgen nog ruim vijftig activiteiten.