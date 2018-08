Jongen (11) betrapt achter stuur sportauto

Een elfjarige jongen is in de nacht van woensdag op donderdag in Krimpen aan den IJssel betrapt achter het stuur van een sportauto.

Agenten zagen het voertuig hortend en stotend twee kruisingen over rijden. Toen de bestuurder de politiewagen in het vizier kreeg, probeerde hij al rijdend te wisselen met de bijrijder. Uiteindelijk lukte dat pas toen de auto tot stilstand kwam, maar toen zagen agenten tot hun verbazing dat het om een wel heel jonge bestuurder ging.

Omdat hij jonger is dan twaalf jaar, kreeg de jongen geen proces-verbaal; de bijrijder en tevens eigenaar van de auto wel, voor meerdere feiten. Zo bleek er onder meer geen verzekering voor de auto te zijn afgesloten. Met de moeder van de elfjarige bestuurder heeft de politie een gesprek gevoerd.