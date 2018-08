‘Minder belasting op suikervrije frisdrank’

De verbruiksbelasting op suikervrije frisdranken en bronwater gaat waarschijnlijk sneuvelen. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van het Algemeen Dagblad.

Het gaat om een beoogde maatregel in het nog te sluiten Preventieakkoord, waar momenteel over wordt gesproken. Minister Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil met dat akkoord de komende jaren de gezondheid van de bevolking verbeteren. Het ministerie hoopt het akkoord in oktober te presenteren.

Verbruiksbelasting wordt niet alleen op frisdranken en water geheven, maar ook op onder andere vruchtensap en alcoholvrij bier.

De onderhandelingen over het akkoord zijn onderverdeeld in drie onderwerpen: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Onder meer zorgaanbieders, patiƫntenorganisaties, sportverenigingen en bedrijven zijn betrokken bij de gesprekken.