Moed van Roy de Ruiter was ‘imponerend’

,,Uw moed was imponerend”, zei koning Willem-Alexander vrijdag op het Binnenhof in Den Haag tegen majoor-vlieger Roy de Ruiter. Die kreeg daar de Militaire Willems-Orde opgespeld, de hoogste dapperheidsonderscheiding van het koninkrijk.

Het is voor het eerst dat een vlieger van een helikopter deze onderscheiding krijgt. De Ruiter kreeg die voor zijn optreden als Apache-vlieger in Afghanistan tussen 2007 en 2009. Het is ook erkenning voor de hele helikoptergemeenschap en het squadron van De Ruiter, aldus minister Ank Bijleveld van Defensie.

De Ruiter (37) werkt tegenwoordig als instructeur-helikoptervlieger bij de politie in Oman. Hij verliet de luchtmacht in 2013, hij is daar nu reservist. De Ruiter diende tussen 2004 en 2009 zes keer in Afghanistan, waar hij vooral de taak had grondtroepen te beschermen.