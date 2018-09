Niet alle beveiligers Kamer staken

Niet alle agenten doen mee aan de acties die de politiebonden hebben gepland rond de Tweede Kamer dinsdag. Een deel van de persoonsbeveiligers blijft gewoon actief, meldt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Er is dinsdag geen politiebewaking bij het eerste vragenuurtje na het reces in de Tweede Kamer. De bonden hebben afspraken gemaakt met de nationale terreurcoördinator over de persoonsbeveiliging. Van de Kamp wil niet zeggen of dat specifiek de beveiliging betreft van PVV-leider Geert Wilders.

Kamervoorzitter Khadija Arib liet eerder al weten dat de actie geen gevolgen heeft voor de vergadering. ,,De Kamervergaderingen zijn een groot goed, de vergadering gaat gewoon door”, aldus Arib. In de ochtend zal de politie folders uitdelen in het centrum van Den Haag.

De politie was op en rond het Binnenhof de afgelopen tijd extra alert vanwege de onrust die was ontstaan door Wilders’ omstreden wedstrijd voor spotprenten over de profeet Mohammed. Vorige week werd een man aangehouden die op Facebook had aangekondigd dat hij uit woede over die ‘godslastering’ een aanslag op de PVV-leider wilde plegen. Wilders heeft de wedstrijd inmiddels afgeblazen.