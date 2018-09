Theaterfestival Parade trok 231.000 bezoekers

Het rondreizende theaterfestival de Parade heeft deze zomer 231.000 bezoekers getrokken. Zij kochten voor de in totaal tachtig theater, dans- en muziekvoorstellingen ruim 296.000 kaartjes, maakte de organisatie bekend.

Het festival trok in 54 dagen van Rotterdam naar Den Haag om vervolgens via Utrecht in Amsterdam te eindigen. Het aantal bezoekers was iets lager dan vorig jaar, toen rond de 250.000 mensen naar het evenement kwamen, maar daar staat tegenover dat er zo’n 6000 meer kaartjes werden verkocht. Rotterdam en Den Haag trokken dit jaar meer mensen dan vorige zomer, in Utrecht waren het er evenveel en in Amsterdam lag het aantal bezoekers lager dan in 2017.

Op het programma stonden onder meer optredens van Jules Deelder, Alex Klaasen en Henry van Loon, Porgy Franssen met zijn broer Hein en zus Olga, Kiki Schippers en Sinem Kavus.

Dankzij donaties voor de actie Geef een Toegift konden dit keer zo’n tachtig vluchtelingenkinderen een bezoek brengen aan de KinderParade.