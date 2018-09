Bijlmerbajes toneel van dance-events

De Bijlmerbajes opent in oktober de deuren voor drie dance-events. Er wordt dan drie keer gefeest in de oude gevangenis in Amsterdam, tijdens Amsterdam Dance Event (ADE).

Op donderdag 18 oktober is het eerste evenement, met als hoofdacts de Amerikaanse dj’s Seth Troxler en Honey Dijon. Vrijdag is het tijd voor muziek van vaderlandse bodem met onder meer Speedy J’s label, Electric Deluxe en Dystopian. De laatste avond, zaterdag 20 oktober, staat in het teken van dj Nina Kraviz. De van origine Siberische artieste heeft een voorliefde voor rare locaties en trad eerder op in afgelegen grotten en ruimtevaartmusea.

De Bijlmerbajes was een gevangenis en huis van bewaring van 1978 tot 2016. Na sluiting deed het gebouw dienst als asielzoekersopvang. Nu is het de bedoeling dat er een woonwijk op het terrein verrijst: het Bajes Kwartier.

Organisator Audio Obscura houdt tijdens ADE 2018 ook feesten in het onder meer het Scheepvaartmuseum en de A’DAM Toren.

De organisatie van ADE liet vorige week weten dat van 17 tot en met 21 oktober er meer dan 2500 artiesten in de hoofdstad optreden in een recordaantal van bijna tweehonderd locaties. Vorig jaar waren er dat er rond de 160. Het programma is bijna compleet.